Dit kunt u zaterdag beluisteren in Brunchroom op Radio Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 7 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG FRIS | PAS ZONDAG ZACHTER

Wolkenvelden wisselen vandaag af met veel opklaringen en soms kan er een bui vallen, maar meestal is het droog. Het is vanochtend koud met 5 tot 8 graden, vanmiddag wordt het 10 of 11 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten.

Vanavond en vannacht is het helder en droog en de wind draait naar het zuiden. Morgen begint met zonnige perioden, maar het raakt bewolkt en in de loop van de middag en morgenavond valt er af en toe regen. Het begint morgenochtend met een graad of 5, in de middag is het 11 tot 13 graden.

Maar zondag wordt dus die uitschieter met een zuidenwind daardoor middagtemperaturen van 23 tot 25 graden. Daar komt ook veel zon bij, en later op de dag valt mogelijk een regen- of onweersbui. Maandag wordt het ook nog 19 a 20 en graden en ook dan is het warm, maar de kans op regen- en onweersbuien wordt groter. Daarna gaan we langzaam omlaag tot ongeveer 15 graden. Er is dan zon met soms een bui, en dus wordt het heel groeizaam weer in de loop van de week.