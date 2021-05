Michael Planting schrijft debuutroman: Het hart op de juiste plaats

ASSEN, RTV WESTERWOLDE – Michael Planting heeft de roman: Het hart op de juiste plaats geschreven. Morgen vertelt hij hier in het programma Brunchroom meer over.



Michael Planting is opgegroeid in Buinerveen en sinds vier jaar woonachtig in Assen. Daarvoor woonde hij in Stadskanaal, Onstwedde en Alteveer. Michael is werkzaam als schilder bij een schildersbedrijf in Borger en als hobby leest en schrijft hij graag. Vooral verhalen over de Tweede Wereldoorlog fascineren hem enorm.

Na vijf jaar te hebben gewerkt aan zijn boek: Het hart op de juiste plaats en na veel bijschaven en herschrijven durfde hij het aan om het manuscript te laten beoordelen door een literair agent, die voor hem op zoek ging naar een uitgever. En met succes! Uitgeverij Gopher uit Harderwijk zag er wel iets in en gaf het onlangs uit. Inmiddels is het boek overal verkrijgbaar en ligt het zowel in boekwinkels in Assen, Borger en Stadskanaal.

Het boek voert je mee in een spannend en meeslepend verhaal dat zich voor het grootste gedeelte afspeelt in het Duitse Meppen, kort voor de Tweede Wereldoorlog. De hoofdpersonen zijn twee Duitse tienerbroers ( Oelle en Rudolf Müller ) die hun Joodse vrienden ( Aron en Samuel Spijers ) helpen met onderduiken. Daarbij gaan ze tot het uiterste om ervoor te zorgen dat hun vrienden niet in handen zullen vallen van de nazi’s.

Ze verstoppen de Joodse onderduikers in een hut in het bos die ze in veiliger tijden gezamenlijk hadden gebouwd. De winter breekt aan en de broers helpen waar ze kunnen, door eten te brengen en te zorgen dat hun vrienden, die onder erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven in de koude en tochtige hut in het bos, niet bevriezen.

Wat het verhaal extra spannend maakt, is dat de vader van Oelle en Rudolf een hoge Gestapo-officier is, die beslist niet mag weten wat zijn zoons in hun schild voeren. Wanneer hun moeder onverhoopt lucht krijgt van de bezigheden van haar zoons, loopt de spanning hoog op. Om haar gezin te beschermen besluit ze het er niet met haar echtgenoot over te hebben.

De broers komen in contact met een aantrekkelijke waarzegster Tinka, waar Oelle op slag verliefd op wordt. Als Tinka door de nazi’s wordt opgepakt weten de broers haar op heldhaftige manier te bevrijden en brengen ze haar eveneens onder in de hut.



Als door een noodlottig ongeluk de onderduikers de hut moeten verlaten, brengt hun vlucht zich onder andere langs Ter Apel, Veendam, Midlaren en Den helder, alvorens ze in IJmuiden terechtkomen. Vandaaruit proberen ze naar Engeland te komen.

Kortom een spannend boek waarin vriendschap, moed en liefde de boventoon voert.

Morgen komt Michael naar de studio van RTV Westerwolde om in het programma Brunchroom aan presentator Geert Smit te vertellen over zijn boek. Brunchroom is te beluisteren van 11.00 tot 13.00 uur.