Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 8 mei, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANDAAG REGEN| MORGEN EEN ZOMERSE DAG

Het wordt een grijze zaterdagmiddag en het gaat ook af en toe regenen. Dat komt door een warmtefront dat vanuit het zuiden in aantocht is. De maximumtemperatuur is vanmiddag 12 graden en er is een matige zuidoostenwind.

In de loop van vanavond wordt het weer droog en vannacht komen er ook opklaringen. De temperatuur gaat vannacht omhoog tot 15 graden, en morgenochtend tot rond 20 graden. Dan is er vrij veel zon met kans op een enkele bui, en morgenmiddag is een maximum mogelijk van 25 graden. Het lijkt vrij zonnig en droog te blijven, met een wisselende bewolking.

Maandag is er meer bewolking en kan het nog 20 graden worden, maar dan is er kans op regen- en onweersbuien. Daarna is het licht wisselvallig met wat zon en af en toe regen, met dinsdag een middagtemperatuur rond 17, en daarna een temperatuur rond 15 graden.