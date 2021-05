Financiering voor restauratie Molen de Dellen komt op gang

NIEUW SCHEEMDA – De financiering voor de restauratie van Molen de Dellen komt op gang.

Vanaf de Gereweg, de N362, is de molen duidelijk te zien. Maar niemand die zich er echt aan stoort. Het heeft geen nachtelijke lichten en maakt geen lawaai, en dat doet zijn reputatie goed. Poldermolen De Dellen in Nieuw Scheemda kan in meerdere opzichten rekenen op draagvlak en participatie in de directe omgeving, in tegenstelling tot zijn grotere broers in het windmolenpark nabij.

Dat blijkt onder andere uit het feit, dat de crowdfundingsactie voor reparatie van de molen een groot succes is. Ook de Rotary in Winschoten heeft onlangs besloten, een geldelijke bijdrage te willen leveren aan de restauratie.

Schade enorm

Reparatie is nodig nadat in september 2020 een roede spontaan afbrak door metaalmoeheid.

Op dat moment draaide de molen en was de molenaar aanwezig. Het was dus nog een geluk bij een ongeluk dat er niemand gewond raakte. Maar de schade aan de molen bleek enorm. Bij een voorlopige berekening kwamen experts op een schade van €144.000 euro, maar mogelijk is het meer. Dat heeft de eigenaar, Molenstichting Midden- en Oost-Groningen, logischerwijs niet op de plank liggen.

Herstel is nodig

Herstel is dus nodig, vindt ook het Waterschap Hunze en Aa’s. Niet alleen om deze poldermolen uit 1793 als erfgoed te behouden, maar ook omdat de molen net als vroeger nog af en toe een rol speelt bij het bemalen van de polders. Bij extreme wateroverlast heeft de molen een noodfunctie.

De molenstichting schrijft daarom verschillende subsidiegevers, provincie, gemeenten en andere instellingen aan om geldelijke ondersteuning te krijgen, waarmee de molen kan worden hersteld. Ook werd in november 2020 met een crowdfundingsactie gestart en het bestuur van de stichting was blij verrast met de opbrengst. Tot nu toe is er meer dan 7000 euro opgehaald. De actie loopt nog tot eind oktober.

Rotary Winschoten ondersteunt herstelproject

Ook de Rotary Winschoten trekt zich het lot van de molen aan en heeft de intentie uitgesproken om de uitvoering van het herstelproject met 2000 euro te ondersteunen. Daarnaast bekijkt de Rotary of zij met andere activiteiten aandacht kunnen genereren voor de waarde en de functie van de poldermolen, zodra deze hersteld is.

De crowdfundingsactie van de Molenstichting loopt nog tot eind oktober.

U kunt een gift overmaken via rekeningnummer NL71.INGB.0000.1135.90 t.n.v. De Hollandsche Molen o.v.v. De Dellen.

Ingezonden