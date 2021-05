Popronde maakt selectie 2021 bekend

GRONINGEN – Honderd en één acts gaan komend najaar op tour met de Popronde, het grootste reizende festival van Nederland. In een drie uur durende uitzending van 3voor12 Radio maakte 3FM DJ Sagid Carter de namen van die selectie bekend. Vanaf zaterdag 11 september trekt de Popronde karavaan het land door, hopelijk als vanouds met optredens in poppodia, theaters, kroegen, kerken, kledingwinkels en kapperszaken.

Lokale scene goed vertegenwoordigd.

Ook Groningen is dit jaar goed vertegenwoordigd in de selectie voor de Popronde. Atoomclub, Cashmyra, Douwe Doorduin, Jadi D, The Desmonds, en Them Dirty Dimes zijn uit ruim 650 aanmeldingen geselecteerd om mee te touren dit jaar. Die selectie is gemaakt door 160 sleutelfiguren uit de Nederlandse muzieksector, onder wie Erik de Vries, Sander Hoogendoorn, Marinke Kerkhoff, In de selectie komen een aantal acts terug die in 2020 ook mee zouden toeren. Doordat de reguliere editie in 2020 niet doorging en ze niet hebben kunnen spelen kreeg de selectie van afgelopen jaar de kans zich weer in te schrijven voor 2021.

Van pop tot rock, hiphop tot dance, songwriters tot metal en alles wat daar tussenin ligt, Popronde biedt een actueel overzicht van wat er gebeurt op livemuziekgebied in Nederland. Popronde toont je dé talenten om in de gaten te houden. Niet voor niets treedt de selectie van 2021 in de voetsporen van o.a. Kensington, De Staat, Jeangu Macrooy, Rondé, My Baby, Chef’Special, Wies, Haevn, EUT en Froukje The Vices; zij tourden allemaal mee met Popronde voordat ze doorbraken naar een groter publiek.

De selectie van 2021 bestaat uit:

Abel, Acoustic Asshole, Alison Jutta, Andy & the Antichrist, ANNNA, atoomclub, Bahghi, Benedict, Casey’s Call, Cashmyra, Changing Tides, Cloudsurfers, DADA, Deveron, didymus & maj rachel, Diogo Carriço, Douwe Doorduin, Een Kasper, Ellij, FOSS, Frontstreet, Géonne Hartman, Ginge, Girlsgirlsgirls, Graeme James, GUYY, Halcyon, Hey Team, Honingbeer, Indigo Pastel, Inferum, Jadi D, JASON WATERFALLS, Jessy Yasmeen, Joey’s Midnight Club, Josephine Odhil, Josimar Gomes, Juan Juan, Kalaallit Nunaat, KEES, kretzschクレツ, KUZKO, Kwame Drews, KY., Le Motat, Leah Rye, Liza Weald, Loupe, LUCAS, Lucky Blue, Luna Morgenstern, M.Lucky, Max Poolman, Mayleaf, MEAU, Melle, Melle Jutte, Micah & Julia, MINKA, Minor Citizen, More Ease, Mt. Atlas, NABER, Nana M. Rose, Neil Hollyn, Nicolaas, Noa Lauryn, Nonchelange, ParHasard, Philippine, POM, Power to the Pipo, Prestcold Molly, puntjudith, Rites, Roos Meijer, Rude Radiation, Sammie Sedano, Show Pony, Signe Dø, Socks;SportsSocks, SOME, Son de Aqui, SØWT, Stella, Sultan., The Ballet Bombs, The Desmonds, The Great Hurricane Escape, Them Dirty Dimes, Throwing Bricks, Thyrza, Tiziana, Total Seclusion, Tres Navy, VULVA, Wowi, yoanne, YoungRubbi, YVES, Zoë Low.

Popronde Groningen donderdag 7 oktober

Op donderdag 7 oktober strijkt de Popronde weer neer in het centrum van Groningen. De line up wordt pas 5 weken voorafgaand aan het festival bekendgemaakt, maar duidelijk is dat ook dit jaar weer de meest talentvolle acts naar Groningen komen, en zo in de voetsporen treden van Kensington/My Baby/EUT/DeStaat/Blaudzun/LucasHamming/SuetheNight/Haevn/Rondé/Jeangu Macrooy etc.. die in het verleden op Popronde Groningen stonden, voor ze doorbraken bij het grote publiek.

Popronde 2021: 42 steden in 11 weken

Popronde vindt dit jaar plaats in 42 steden gedurende de periode van 11 september t/m 27 november. Popronde 2021 trapt traditiegetrouw af in ‘thuisstad’ Nijmegen, waar op zaterdag 11 september de gehele binnenstad in het teken van het rondreizende festival staat, en waar het boek ‘25 jaar Popronde’ wordt gepresenteerd. Na de aftrap reist het festival door, om in totaal 42 steden in 11 weken aan te doen. Op 27 november wordt het festival afgesloten met een groots eindfeest in de Melkweg, in Amsterdam.

Popronde en corona.

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kon de 2020 editie van Popronde niet doorgaan zoals bedoeld. Alternatieven werden gevonden in de Popronde Poppodium Pre-Parties (liveconcerten voor publiek binnen de maatregelen), livestreams en testevenementen. In een jaar waarin niets mogelijk leek, organiseerde Popronde nog 123 optredens in 37 popzalen in het land, om Nederlands talent een podium te bieden.

Daarnaast werd ism The Daily Indie, Popronde Daily opgericht, een online blog waarop nieuws, anekdotes, interviews, podcasts, video’s, nieuwe muziek en al het andere dat met Popronde te maken heeft is te vinden.

Popronde 2021 start op 11 september, de organisatie is hoopvol dat de maatregelen betreffende het coronavirus tegen die tijd toelaten dat de deuren van horeca, poppodia, kapperszaken, kerken, koffietentjes, musea en galeries weer open zijn voor artiesten en publiek, zodat er gezamenlijk en zonder afstand van livemuziek genoten kan worden. De ontwikkelingen rond het virus worden nauwlettend in de gaten gehouden, de richtlijnen van de overheid en het RIVM worden gevolgd.

Ingezonden