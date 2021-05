Brandweer doet onderzoek naar herkomst penetrante geur in verzorgingshuis Maarsheerd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 9 mei, 09.00 uur. Door John Havinga

ZOMERSE MOEDERDAG | VANMIDDAG EEN ENKELE BUI

Het wordt een warme moederdag met regelmatig zonneschijn en tot vanmiddag droog weer, waarbij de temperaturen vanmiddag omhoog schieten naar maximaal 22 tot 24 graden in oostelijk Groningen. De kanttekening is er voor de enkele bui, die met name begin van de middag mogelijk is en wellicht ook met een klap onweer.

De tweede helft van de middag en vanavond blijft droog en het blijft nog lang warm, met temperaturen boven de 20 graden tot circa 21 uur. De wind is vanmiddag en vanavond matig, rond 3-4 Bft uit het zuidoosten tot zuiden. Later vanavond en vannacht zijn er afwisselend enkele wolken en opklaringen en het koelt niet verder af dan 15 of 16 graden.

Maandag is het half tot zwaar bewolkt en alhoewel meestal droog blijft er een kans op paar regen- of onweersbuien. Het wordt maandag 18 of 19 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Daarna is het wisselvallig met wat zon en af en toe bewolkt weer en regen(buien). De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden.