Groningse bibliotheken geven webinar ‘Help! Mijn kind speelt Fortnite’

GRONINGEN – Speelt je kind graag Fortnite, maar heb je geen idee wat voor game dit is? Volg woensdagavond 19 mei het webinar ‘Help! Mijn kind speelt Fortnite’ van de Groningse bibliotheken.

Fortnite is een online computerspel en verscheen in 2017. Sinds de introductie is Fortnite uitgegroeid tot één van de populairste spellen ter wereld met miljoenen spelers per dag. Speelt je kind Fortnite, maar heb je geen idee wat voor game dit is?

Woensdag 19 mei geeft BiebLab, het jeugdplatform van Biblionet Groningen, een webinar voor ouders. Van 19.30 uur tot 20.30 uur praten Arnoud en Jeroen je bij over de game Fortnite. Ze geven alle details over spel, gaan in op de spelbeleving, het sociale karakter en leggen uit hoe de in-game aankopen werken.

Wil je meedoen aan deze gratis webinar? Meld je dan aan via biblionetgroningen.nl/online. De avond wordt gehouden via Zoom. Een dag voor de webinar ontvang je per mail een link naar ons leslokaal.

Hoe mediawijs ben jij?

In mei staan de online activiteiten van Biblionet Groningen in het teken van mediawijsheid. Leer deze maand alles over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Volg een online cursus over sociale media, doe mee met de MediaQuiz of speel met je gezin een digitale escaperoom.

Kijk op biblionetgronininge.nl/online voor ons online activiteitenprogramma.

