Jan Starke en Janick Lanting dammen naar zilver op “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021”

OUDE PEKELA, BAD NIEUWESCHANS – Vrijdagavond 7 mei is de laatste ronde afgewerkt bij “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021”. Jan Starke uit Oude Pekela en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans zijn beide tweede geworden in respectievelijk de 3e klasse A en 3e klasse B. In de 3e klasse werden spelers ondergebracht met een KNDB rating van ten hoogste 950 punten. Het speeltempo was bepaald op “Fischer 45 minuten + 30 seconden per zet”. Janick en Jan zijn overigens beiden lid van Damclub Winschoten dat uitkomt in de 2e klasse van de nationale Competitie.

Online dammen bij de KNDB

De Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021 was een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Omdat fysiek dammen (nog) niet mogelijk was, werd onder andere dit “online” toernooi gepland. Het evenement startte met zo’n 100 liefhebbers, ondergebracht in 10 groepen, qua speelsterkte van Grootmeester tot de 3e klasse. Daarnaast werden nog 2 groepen gevormd met spelers uit India.

Remise Jan

Jan Starke nam het in deze laatste ronde op tegen Nel Lindhout uit Scheveningen. Bij deze rustig opgebouwde partij kwam uiteindelijke een puntendeling op het scorebord. Echter door een beter Sonneborn-Berger (SB) systeem werd Jan keurig tweede in het eindklassement.

Eindstand 3e klasse A

1. Piet Zegers Nijmegen 7 – 12

2. Jan Starke Oude Pekela 7 – 9 53 SB

3. Ron de Vaal Scheveningen 7 – 9 49 SB

4. Eric van ’t Hof Katwijk 7 – 9 45 SB

5. Christopher Pérez Dominicaanse Republiek 7 – 7

6. Nel Lindhout Monster 7 – 6

7. Pranay Vadhera India 7 – 2

8. Mathieu Alavoine Frankrijk 7 – 2

Winst Janick

Janick Lanting won de tweestrijd om de tweede plaats met Hanny de Vaal-Kokshoorn uit Scheveningen. In het middenspel werd namelijk een “achterloper” van Hanny afgestraft met een damcombinatie voor Janick. Na de combinatie had de overgebleven stand voor Hanny te weinig compensatie voor een beter resultaat.

Eindstand 3e klasse B

1. Roy Verveer Rotterdam 6 – 12

2. Janick Lanting Bad Nieuweschans 6 – 8

3. Hanny de Vaal-Kokshoorn Scheveningen 6 – 7

4. Luca Manzana Italië 6 – 6

5. Joseph Jans België 6 – 5

6. Willem Lep Britsum 6 – 4

7. Bhuranyu Mahajan India 6 – 0

Jakob Pronk tweede bij toernooi

“Ereklasse Team Battle”.

Jakob Pronk uit Winschoten was vrijdagavond 7 mei teamspeler van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen, dat zich naar een keurige 2e plaats damde bij “Ereklasse Team Battle”. In het individuele klassement scoorde Jakob 15 punten. Clubgenoot Ben Dekens uit Eext was teamlid van het Drents Tiental Combinatie (DTC) uit Hijken dat 7e werd bij hetzelfde toernooi.

Janick Lanting uit Bad Nieuweschans in middenmoot Open “online” NK jeugddammen

Donderdag 6 t/m zaterdag 8 mei vond het Open “online” NK jeugddammen plaats. Hierbij maakten de pupillen, aspiranten en junioren hun opwachting. Overigens de welpen werken hun NK op zaterdag 15 mei af. Het 14 jarige damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans nam deel in de aspirantenklasse. Het toernooi kende 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 30 minuten + 15 seconden per zet”.

Janick eerstejaars aspirant

Janick Lanting wist als eerstejaars aspirant in dit sterke veld een keurige middenmoot positie te behalen. Janick won tegen Mila Rijlaarsdam uit Wageningen, Parker Richardson uit Monster en de Dummy, aangevuld met 2 remises tegen Myrthe Kraaijeveld uit Brandwijk (Zuid-Holland) en Charell Schuller uit Hoogeveen. Eén van de betere partijen speelde Janick echter tegen Simon Harmsma (rating 1224) uit Culemborg. In het middenspel nam Janick zelfs een damcombinatie met schijfverlies. Uiteindelijk veroverde Simon de dam weer en trok daarna de winst naar zich toe. Kortom het spel van Janick kende een hoopgevende progressie. Kampioen werd Roland Kreeft (rating 1139) uit Hoogeveen en goede tweede Simon Harmsma.

Dummy

De zogenaamde “Dummy” wordt automatisch aan het deelnemersveld toegevoegd indien dit uit een oneven aantal spelers bestaat. De “toernooimanager” oftewel de computer bepaald sowieso wie tegen de Dummy uitkomt. Overigens tref je de “Dummy” slechts één keer per toernooi. Na de eerste ronde komen alleen spelers in de onderste regionen hiervoor in aanmerking.

Ingezonden