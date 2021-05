Politie en brandweer naar meerdere incidenten in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vannacht is de politie en de brandweer van Stadskanaal opgeroepen voor meerdere incidenten.

Rond half vier stond aan de Lyceumlaan in Stadskanaal een personenauto in brand. Het vuur werd door een omstander grotendeels geblust. De brandweer verrichte nacontrole. Omdat de brand onder verdachte omstandigheden ontstond doet de politie onderzoek naar de oorzaak er van. In de nacht van zaterdag op zondag 1 en 2 mei brandde er ook al een auto uit aan de Kathodeweg in Stadskanaal. De politie is in verband hiermee op zoek naar twee personen.

Om iets na half vier kwam vannacht de tweede melding voor brandweer Stadskanaal. Bij de Gasselterbrug stond een berg afval in brand.

Zo’n uur later was er wederom een buitenbrand. Aan de Handelsstraat, vlakbij de eerdere melding, stond wederom afval in brand. Dit werd door een voorbijganger gedoofd. De brand veroorzaakte flinke schade aan het wegdek. Ook waren onder anderen potjes jam, deurklinken, kaarsen, lampen en een plamuurmes op het fietspad en de rijbaan gegooid.

De politie heeft de weg schoongeveegd en doet onderzoek naar de branden en de herkomst van de voorwerpen.

Foto’s en info: DGS-Media via 112 Regioflits