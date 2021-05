Groninger Scheurkalender wordt dit jaar in de gemeente Eemsdelta gelanceerd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 10 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE TIJD | NIET ZO WARM ALS GISTEREN

Het is vanochtend de meeste tijd bewolkt en grijs, en op de meeste plaatsen valt er af en toe wat regen of motregen. Mogelijk komt er later in de ochtend ook onweer bij voor. Het is al zacht met 15 tot 18 graden, de wind is matig uit het zuidoosten. Vanmiddag komt die wind uit zuid tot zuidwest en dan is er nog kans op een lokale bui regen- of onweersbui. Ook komen er later vandaag een paar opklaringen bij, maximum vanmiddag rond 20 graden.

Vannacht en morgenochtend is het meestentijds bewolkt met af en toe regen, morgenmiddag is er wat zon met een enkele bui. Maximum dan nog rond 20 graden. En er is morgen een zwakke oostenwind.

Woensdag is ook een rustige dag met een zwakke wind, een beetje zon, en een lokale bui. En ook later in de week zal het relatief kalm zijn met af en toe aardig wat zon, maar ook stapelwolken en een bui blijft dan mogelijk.