Gratis zwemveilig-check in zwembaden Oldambt

OLDAMBT – Kinderen verleren zwemmen niet snel. Maar het is wel belangrijk om te blijven oefenen. Omdat de zwembaden nu al een tijd gesloten zijn, hebben kinderen de afgelopen tijd (te) weinig kunnen oefenen met zwemmen. Met het mooie weer en de vakantieperiode op komst, biedt de gemeente Oldambt gratis een zwemveilig-check aan.

Geen zwemles

De zwemveilig-check duurt een half uur. Het is geen zwemles, maar kinderen krijgen spelenderwijs een aantal survivaloefeningen. Er kunnen maximaal zes kinderen meedoen. Zo kan de badjuf of -meester de kinderen goed in de gaten houden. En dus beoordelen of het kind zich nog goed kan redden in het water. Of dat er misschien nog wat geoefend moet worden.Na afloop ontvangen de ouders of verzorgers een kort verslag met de waargenomen zwemveiligheid. In verband met de coronamaatregelen kunnen ze helaas niet zelf bij de zwemveilig-check aanwezig zijn.

Aanmelden

De gratis zwemveilig-check is in één van de zwembaden van de gemeente. In de Watertoren in Winschoten is de zwemveilig-check op vrijdagen tussen 17.00 en 18.30 uur. En in de Hardenberg in Finsterwolde is de check op woensdagen tussen 13.00 en 14.30 uur. Kinderen uit de gemeente Oldambt die een zwemdiploma hebben, mogen meedoen aan de check. Dit geldt ook voor kinderen die niet in Oldambt wonen, maar die wel een zwemdiploma hebben van de Watertoren of de Hardenberg. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar zwemactiviteiten@gemeente-oldambt.nl. Aan de ouders of verzorgers wordt gevraagd in deze e-mail de naam, leeftijd en behaalde zwemdiploma(‘s) van het kind te vermelden. Aanmelden kan tot en met 1 augustus 2021. De laatste zwemveilig-check vindt eind augustus plaats.

Ingezonden