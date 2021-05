Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 11 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE DINSDAG | NA VANDAAG DROGER

Door een groot front boven oostelijk Nederland en Duitsland, wordt het een bewolkte en vrij natte dag. Regelmatig valt er wat regen of motregen, en vanmiddag en vanavond is er ook kans op enkele pittige buien, mogelijk met onweer. Er is kans op meer dan 10 mm aan neerslag tot middernacht. Er is vanochtend maar heel weinig wind, vanmiddag komt er een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost op gang. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden.

Vannacht is het overwegend droog maar nog steeds de meeste tijd bewolkt, morgen is er af en toe zon en dan kan er in de middag nog een bui ontstaan. Maximum morgen rond 15 graden en een matige wind uit west tot noordwest.

En donderdag en vrijdag vallen ook in dat patroon met af en toe zon maar ook kans op een bui, en maxima van 13 tot 15 graden. In het volgende weekend is daarop maar weinig verandering en dus lijkt vandaag de natste dag van de week te worden, met de meeste buien.