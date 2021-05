Zwemschool Henny de Groot gaat niet in hoger beroep

VLAGTWEDDE – De zwemschool in Parc Emslandermeer gaat niet in hoger beroep.

Henny de Groot van de zwemschool Parc Emslandermeer heeft besloten niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter te gaan. In een rechtszaak over de beëindiging van het contract tussen de zwemschool en de Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SBPE) werd laatstgenoemde in het gelijk gesteld. De zwemschool kon tot 16 mei 2021 hoger beroep instellen tegen deze uitspraak.

Henny gaat niet in hoger beroep. Een belangrijke reden hiervan is het prijskaartje wat daaraan hangt. “Het kost heel veel geld en dat kan ik in deze coronatijd niet terugverdienen” deelt Henny desgevraagd mee.

De gemeente is nog steeds in gesprek met beide partijen. Volgens Wethouder Luth verlopen de gesprekken constructief en positief. Ze zegt er naar te streven om op 30 juni een aankoopvoorstel voor het zwembad aan de gemeenteraad te kunnen overleggen, zodat dan een besluit kan worden genomen of de gemeente al dan niet de nieuwe eigenaar van het zwembad wordt. “Het college staat nog steeds positief ten opzichte van de koop”, aldus de Wethouder. Mocht de gemeente niet tot aankoop van het zwembad overgaan, dan zal het gebouw worden gesloopt, aldus de SPBE.

Henny de Groot is met de SPBE overeen gekomen dat zij in ieder geval tot 30 juni door kan blijven gaan met het verzorgen van zwemlessen in zwembad Parc Emslandermeer.