Gemeentehuizen en milieustraat Westerwolde twee dagen gesloten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | NORMALE MIDDAGTEMPERATUREN

We hebben voor de verandering een paar mooie zonnige perioden, al is er ook bewolking en er komen ook stapelwolken bij. Misschien dat het niet overal helemaal droog blijft want vanmiddag is er kans op een bui, maar de meeste plaatsen hebben een droge dag. De temperatuur klimt tot 16 á 17 graden en er is een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen.

Vannacht en vannacht neemt de wind af en draait naar het noordoosten. Minimumtemperatuur rond 6 graden.

Morgen is het geheel droog met de meeste zon in de ochtend, later raakt het bewolkt. Maximum rond 14 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vrijdag is er weer kans op enkele buien en ook in het weekend kan er soms wat regen vallen. Vrijdag is nog een rustige dag, in het weekend komt er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Voor de temperatuur maakt dat weinig uit: de maxima schommelen eind van de week rond 15 graden, de minima rond de 8 graden. Pas na het komende weekend lijkt het kouder te worden.