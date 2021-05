Meld je vondst bij het Hunebedcentrum

BORGER – Het Hunebedcentrum start met een pilot voor een PAN-meldingslocatie In Drenthe. Deze pilot is een initiatief van PAN, het Noordelijke Archeologisch Depot, de Provincie Drenthe en het Hunebedcentrum. Riemke Scharff, archeoloog bij het Hunebedcentrum, is er blij mee: “Vind je iets bijzonders kom dan bij ons langs en leer meer over je vondst”.



Het doel van PAN is om oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en (online) te publiceren. Elke vondst kan een archeoloog namelijk helpen om duidelijker beeld te krijgen van het verleden. Zo wordt waardevolle archeologische informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar gemaakt voor wetenschap, erfgoedonderzoeken en musea. “Ik vind het prachtig om te zien dat mensen enthousiast raken van archeologie en nog mooier om met hen samen te werken. Door een project als PAN kunnen mensen echt bijdragen aan nieuwe archeologische inzichten. Zo kon er, op basis van eerder gemelde metaalvondsten in Noord-Nederland aan PAN worden vastgesteld dat de Romeinen ook actief rekruteerden in deze regio. Dat betekent dat de invloed van de Romeinen verder reikte dat daarvoor werd gedacht. Door de starten als Pan-aanmeldingslocatie in Drenthe, hopen we als Hunebedcentrum bij te dragen aan het vergroten van archeologische data in deze provincie.”

Waar moet je zijn?

Riemke hoopt dat mensen hun oude vondsten opsnorren. “Heb je nog iets uit Nederland op zolder liggen, kom dan langs!” Voorlopig kan het melden van vondsten alleen op afspraak. Je kunt hiervoor mailen naar communicatie@hunebedcentrum.nl. Op termijn zullen hier inloopspreekuren voor open zijn bij het Hunebedcentrum. Wanneer je een aardige verzameling hebt opgebouwd, kun je het beste een afspraak maken. Je mag na afloopt de vondsten ook weer mee naar huis nemen. Natuurlijk is het ook mogelijk om het materiaal te schenken aan het Noordelijke Archeologisch Depot. Daarmee blijft het voor iedereen toegankelijk.



Extra Quote:



“Stiekem hopen we natuurlijk op steentijdvondsten die ons iets kunnen vertellen over de hunebedbouwers of mooie metaalvondsten uit de Brons- en IJzertijd.”

