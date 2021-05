Oude Markt Stadskanaal geasfalteerd

STADSKANAAL – Vandaag is in Stadskanaal de Oude Markt geasfalteerd.

Eind maart startte de herinrichting van de Oude Markt in het centrum van Stadskanaal. De Oude Markt zal in het najaar van 2021 getransformeerd zijn naar een aantrekkelijk parkeerterrein met een klimaatvriendelijk, groene en sfeervolle uitstraling.

Voor de vernieuwing van de Oude Markt is door middel van een interactief ontwerpproces het definitieve ontwerp tot stand gekomen. Betrokkenen en alle geïnteresseerden zijn in februari 2020 bijeen gekomen om in groepen een moodboard te maken met hun voorkeuren en ideeën over de Oude Markt. Op basis van al deze input en een aantal randvoorwaarden is de landschapsarchitect Frans Beune aan de slag gegaan met een schetsontwerp.

Dit ontwerp is afgelopen december online uitgelegd in een filmpje via verschillende kanalen. Hierbij had iedereen de mogelijkheid de online enquête in te vullen. De resultaten van deze enquête waren erg positief. Wethouder Goedhart Borgesius: “Iedereen heeft kunnen meedenken en zijn of haar mening kunnen geven over het ontwerp Oude Markt. Zo is het niet een vóór iedereen bedacht ontwerp, maar een bedacht ontwerp dóór iedereen.”

Vorige week werkten de mannen van Avitec aan de laatste riool- en straatwerkzaamheden om de planning te halen. Voor vandaag stonden staan de asfalt werkzaamheden ingepland. De rijbanen van het eerste gedeelte van het parkeerterrein kregen nieuw asfalt. Bezoekers van het centrum kunnen binnenkort de nieuwe parkeerplaatsen gebruiken. De aannemer gaat dan verder met het inrichten van het volgende stuk van de Oude Markt. Ondanks het slechtere weer gaat alles nog volgens de planning!

Parkeren Oude Markt

De komende periode blijft de helft van het parkeerplekken beschikbaar voor het winkelend publiek. Op drukke momenten zoals de zaterdag is het beter om uw auto op een andere parkeerplaats te zetten. Door de werkzaamheden is er slechts één ingang beschikbaar aan de Oude Markt. Als de parkeerplekken bezet zijn geeft dit veel drukte omdat automobilisten moeten keren en ook de Oude Markt via dezelfde ingang moeten verlaten.

U kunt parkeren op het Generaal Maczekplein en ook op het Geert Teis plein. Zo kunnen de plekken beschikbaar blijven voor bezoekers die minder goed te been zijn en wordt onnodige drukte voorkomen. Bij drukte worden op de zaterdagen verkeersregelaars ingezet.

Bron: Centrumvernieuwing Stadskanaal

Foto’s en video: Ronny