Dozen raken in brand in laadruimte Mercedes Sprinter

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 mei, 09.00 uur. Door John Havinga

VRIJ ZONNIG EN DROOG | VANMIDDAG WAT VAKER WOLKEN

We hebben vandaag eerst (vrij) zonnig weer en het blijft droog. Vanmiddag zijn er wat vaker wolken en met een zwakke tot matige noordelijke wind schommelt het kwik rond 14 à 15 graden. Vannacht is de wind zwak uit het noordwesten met wolken en minima rond 9 graden.

Morgen is het bewolkt met een zwakke tot matige noordwestenwind. Daar komt de zon in de loop van de middag af en toe bij, maar dat gaat niet echt soepeltjes. Het blijft wel droog en de maximumtemperatuur 15 graden, bij een wind die geleidelijk krimpt naar het westen.

In het weekend komt er een zuidwest circulatie op gang en daarmee wordt het voorlopig wisselvallig. We moeten elke dag wel rekenen op (flink wat) neerslag in de vorm van regen of buien (soms met onweer). De temperaturen schommelen rond 15 graden en dus is het groeizaam weer.