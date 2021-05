Noordmannen maken wandeling in Ter Borg

SELLINGEN, TER BORG – Vanmorgen waren de Noordmannen van Radio Noord in Ter Borg.

Het is inmiddels traditie dat Erik Hulsegge en Wiebe Klijnstra op Hemelvaartsdag een vier uur durende ‘XL-versie’ maken van hun radio-uitzending op de zondagochtend. Vanmorgen gingen ze wandelen en uitzenden vanuit het schitterende Ter Borg. Centraal daarin stond het landschap, de natuur en niet in de laatste plaats de mensen in de buurtschap en daarbuiten, in Westerwolde. Bovendien brachten ze het nieuwe ‘Westerwoldepad’ onder de aandacht.

Tijdens de wandeling werden de covid-spelregels in acht genomen. Bij vorige edities van dit programma konden ook belangstellenden/luisteraars meewandelen, maar dat was deze keer helaas niet mogelijk om te grote groepvorming te voorkomen.

Ze vertrokken steeds in kleine groepjes vanuit de Schaapskooi van Staatsbosbeheer aan de Borgerweg in Ter Borg. Gastheer Gerard van der Velde zorgde voor koffie/thee en iets lekkers. Wiebe en Erik wandelden met: Wethouder Giny Luth, Boswachter Anneke Epping, Ambassadeurs van het ‘Westerwoldepad’: Henk en Karin Oosterhuis, Medewerkster RTV Noord: Cunera van Selm, Harm Kupers, inwoner Ter Borg en pachter SBB, zanger en natuurkenner Alex Vissering, wandelcoach Eltjo Glazenburg, natuurkenner Jan Loots, poppenmaakster Johanna Veerenhuis, fotograaf Meijco van Velzen, samenstellers boek ‘Natuur in het landschap van Westerwolde’: Aart Jan Langbroek en Saskia Uittien en Martin en Gea de Boer, huisartsenechtpaar, natuurliefhebbers en ondersteuners van het Westerwoldepad.

Ingezonden door Eltjo Glazenburg