Politie neemt harddrugs in beslag en houdt dealers aan

GRONINGEN – De Groningse politie heeft de afgelopen tijd ruim drie kilo harddrugs in beslag genomen en drie personen aangehouden.

Enige tijd geleden kreeg de politie zicht op een tweetal verdachten die zich bezig zouden houden met de in- en de verkoop van harddrugs in vooral de noordelijke wijken van de stad Groningen. Op basis van deze informatie startten agenten van team Groningen-Noord een opsporingsonderzoek gericht op het misdrijf witwassen. ‘Witwassen’ is er voor zorgen, dat illegaal geld kan worden uitgegeven, zonder dat je nog kunt achterhalen dat het geld door criminaliteit is verkregen.

Op 19 april 2021 doorzocht de politie in dit onderzoek twee woningen in de stad Groningen. Daarbij namen ze ruim twee kilo harddrugs (cocaïne en heroïne) in beslag en ook dure goederen zoals een personenauto, merkkleding, geld en sieraden. Tijdens een van deze woningonderzoeken hielden ze een 42-jarige man uit Groningen en een 37-jarige vrouw uit Rotterdam aan. Deze verdachten zitten inmiddels in voorlopige hechtenis.

Maandag 10 mei werd er nog een 45-jarige man uit Groningen in deze zaak aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. Bij deze verdachte werd ook 1 kilo harddrugs in beslag genomen. Deze verdachte zal worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Het onderzoek is nog in volle gang.

De aanhoudingen komen onder andere voort uit overlast die in de Groningse wijken wordt ervaren door drugscriminaliteit. Burgertips en het geven van signalen door inwoners aan wijkagenten is erg belangrijk om zicht op de problemen te krijgen. Dat is weer belangrijk om interventies in woonwijken te kunnen plegen. Heb je informatie over drugscriminaliteit of een verdachte situatie? Bel de politie 0900—8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Bron: Politie Groningen