Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 14 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MEEST BEWOLKT| VANAF MORGEN WISSELVALLIGER

Het is vanochtend overwegend droog maar het is ook een beetje grijs en bewolkt. En ook vanmiddag is er vrij veel bewolking maar er komt ook wat zon bij, wel is er kans op een enkele bui. De wind is zwak tot matig uit het het noordwesten tot noorden, windkracht 2 tot 3, de maximumtemperatuur is 16 a 17 graden.

Vanavond is ook een enkele bui mogelijk maar komende nacht is het vrij helder met kans op mistbanken. Morgenochtend neemt de kans op een bui toe en morgenmiddag is het nogal buiig, met kans op onweer en flink wat regen.

Zondag en begin volgende week is het ook wisselvallig met af en toe opklaringen maar vooral ’s middags ook regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur gaat omlaag tot rond 13 graden en daarmee wordt het na vandaag toch weer een beetje aan de koele kant voor de tijd van het jaar.