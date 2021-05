Al meer dan 90 droomhuizen in Minecraft Challenge

GRONINGEN – Kijk elke woensdag naar BiebLab Live, hét jeugdprogramma van de Groningse bibliotheken. Doe vanaf de bank of keukentafel mee aan de leukste activiteiten. Woensdag 26 mei maken we in BiebLab Live (15.00 – 16.00 uur) bekend wie de Minecraft Challenge met woningcorporatie Acantus heeft gewonnen.

In mei startte BiebLab samen met woningcorporatie Acantus een Minecraft-project. De Groningse bibliotheken en Acantus daagden de jeugd uit om mee te denken over wonen in de toekomst. In Minecraft mogen de kinderen deze maand op een digitale kavel een eigen huis bouwen.

Inmiddels zijn al meer dan 90 woningen gebouwd. Zo bouwde Bohdi een rond huis en maakte Nienke naast haar woning een tuin met veel water en een geluksboom! De kinderen hebben nog tot en met zaterdag 22 mei om hun huis van de toekomst te bouwen.

Bekendmaking winnaar

Woensdag 26 mei is de grote finale van deze Minecraft-maand. Tijdens BiebLab Live kan je kijken naar de bouwwerken van de deelnemers én maakt de jury bekend wie er heeft gewonnen.

De uitzending van BiebLab Live begint om 15.00 uur en is live te volgen via www.youtube.com/bieblab.

Kan ik nog meedoen?

Denk mee over wonen in de toekomst én bouw je eigen huis! De beste en mooiste ideeën worden beloond met een prijs.

Hoe kan je nog meedoen?

Bouw op je eigen kavel een huis van de toekomst. Stuur een mail naar bieblab@biblionetgroningen.nl en je ontvangt de inlog naar de server.

Maak een pitch (video of foto’s) waarin je uitlegt wat jouw huis zo bijzonder maakt. Mail je pitch uiterlijk zaterdag 22 mei naar bieblab@biblionetgroningen.nl.

Woensdag 26 mei maakt de jury de winnaars bekend in de slot-uitzending van BiebLab.

Ingezonden