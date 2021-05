Bijzondere tentoonstelling Schildersvlucht bij Artphy in Wessinghuizen geopend

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 15 mei, 09.00 uur. Door John Havinga

EERST BEWOLKT| VANMIDDAG AF EN TOE ZON EN (ONWEERS)BUIEN

Het is deze ochtend overwegend droog, maar bewolkt en dat blijft ook nog wel een tijdlang zo. In de loop van de middag krijgen we geleidelijk wat zonneschijn, maar tegelijkertijd ook een toenemende kans op buien en buitjes. En vooral later vanmiddag en vanavond kans op een flinke plensbui en wat onweer. Het zijn niet echt zware onweersbuien, maar af en toe zal het kunnen donderen. De wind is zwak tot soms matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. De maximumtemperatuur aan de magere kant rond 12 à 13 graden.

Vannacht zal het overwegen droog zijn met morgenochtend misschien ook nu en dan zon. Zondagmiddag is dan wisselend bewolkt met buiig weer en opnieuw is er daarbij kans op onweer. De temperatuur komt te liggen rond 12 à 13 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Begin volgende week is het ook wisselvallig met af en toe zon, maar vooral ’s middags ook regenbuien, op maandag nog met kans op onweer. De middagtemperatuur schommelt rond 13 graden en daarmee blijft de temperatuur aan de magere kant, voor deze tijd van het jaar.