Drie nieuwe kandidaten voor brandweer Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Na een wervingscampagne door brandweer Bad Nieuweschans hebben zich drie nieuwe kandidaten aangemeld.

Bij brandweerpost Bad Nieuweschans komen ze handen tekort. Daarom hielden ze een wervingscampagne in de hoop dat ze hun team vrijwilligers konden uitbreiden. Gezocht werden nuchtere en praktische collega’s, zowel mannen als vrouwen, die onderdeel willen uitmaken van een hecht team brandweervrijwilligers. De kandidaten werden gezocht in de plaatsen: Bad Nieuweschans, Bunde, Drieborg en Nieuw Beerta.



Brandweerpost Bad Nieuweschans heeft een hechte ploeg van 14 vrijwilligers met allemaal een verschillende achtergrond. Een keer in de twee weken, op dinsdagavond, oefenen ze met elkaar. Samen staan ze 24/7 klaar om mens en dier in nood hulp te bieden.

Er werd een uitgebreide wervingscampagne op touw gezet. In de omgeving werden grote spandoeken opgehangen. Ook was er vandaag in de brandweerkazerne informatieochtend. Kandidaten kregen daar te horen wat ze als brandweervrijwilliger mogen verwachten en wat de brandweer van hen verwacht.

Dit resulteerde vanmorgen in de aanmelding van twee nieuwe kandidaten; twee dames uit Bad Nieuweschans en Nieuw Beerta. Eerder had zich ook al een mannelijke kandidaat gemeld. Ze worden binnenkort uitgenodigd om op een oefenavond om kennis te maken. (Bron: BNS Nieuws)