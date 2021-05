Stadspaviljoen in centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Aan de Navolaan in Stadskanaal komt een Stadspaviljoen.

In 2018 heeft de gemeente panden aan de Navolaan aangekocht. Een gedeelte van deze panden, Navolaan 8-13, heeft de gemeente nu verkocht aan een projectontwikkelaar.

De ontwikkelaar verplicht zich om het pand te veranderen in een ‘Stadspaviljoen’ die samen met het pand van Expert de uitstraling van één gebouw heeft. Bovendien is de ontwikkelaar verplicht twee units in het paviljoen te verkopen aan de huidige huurders, snackbar Benelux en makelaardij Sisters. Een klein gedeelte van de panden gaat de gemeente slopen. De komst van het stadspaviljoen draagt bij aan het recreatieve winkelen. Wethouder Goedhart Borgesius: “De komst van het stadspaviljoen draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van het winkelgebied. Weer een grote stap richting een aantrekkelijk, leefbaar, groen en toekomstbestendig centrum.”

De werkzaamheden om het pand te veranderen starten in mei. Daarom krijgen de zittende ondernemers van dit pand, Makelaardij Sisters en Snackbar Benelux, een tijdelijke plek aan de Europalaan 43a. Zij kopen na de bouw een unit in het paviljoen. De oplevering van deze units is naar verwachting eind dit jaar. Op de eerste etage komen appartementen, de realisatie hiervan volgt in 2022.

Luc Kornelius namens de Centrumwinkeliers: “Aanvankelijk was er vooral teleurstelling vanuit de Centrumwinkeliers, maar gezien alle ontwikkelingen en de keus voor het plaatsen van dit mooie stadspaviljoen als aanvulling op de Oude Markt is ons centrum straks weer een stuk mooier en aantrekkelijker voor al onze klanten en bezoekers. Ook wordt winkeloppervlak uit de markt onttrokken zoals in de visie was beoogd. We begrijpen dan ook dat deze keuze is gemaakt.”

Meer weten over Centrumvernieuwing en het Stadspaviljoen? Kijk dan op www.centrumvernieuwing.nl

Bron: Gemeente Stadskanaal