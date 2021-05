Brandweer naar melding gaslucht in woning Stadskanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 mei, 09.00 uur. Door John Havinga

BEWOLKT EN BUIIG| VANMIDDAG AF EN TOE ZON EN (ONWEERS)BUIEN

Het is deze ochtend bewolkt en buiig en die buiigheid zal vandaag ook het weerbeeld blijven bepalen. Wel komt de zon er vanmiddag af en toe bij, maar tegelijkertijd met een toenemende kans op onweer. De wind is zwak tot soms matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten, bij (onweers)buien wat sterker en vlagerig. De maximumtemperatuur is aan de magere kant rond 13 à 14 graden.

Vannacht wordt het bewolkt en er trekken nu en dan ook buien over, bij een zwakke zuidenwind. Het koelt niet veel verder af dan 7 graden. Morgen starten we met bewolking en (buiige) regen. Er trekt een klein lagedrukgebied over, dat morgen halverwege de middag boven N-Duitsland komt te liggen. Tijdens de passage leeft de buiigheid op, met kans op lokale stevige regenbuien en soms onweer. Tijdens en na passage van het laag, breekt de lucht open en in de namiddag en avond wordt het droog en vrij zonnig.

De rest van de week verloopt wisselvallig met af en toe zon, maar vooral overdag regenbuien, wellicht een enkeling met onweer. En in de nachten veelal droge condities. De middagtemperaturen schommelen tussen 13 en 15 graden en daarmee blijft de temperatuur voorlopig aan de magere kant, voor deze tijd van het jaar.