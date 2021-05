VEENDAM – Zaterdagavond heeft de brandweer van Veendam een buitenbrand geblust.

De brandweer van Veendam werd zaterdagavond rond kwart over elf gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw/schuurtje aan de H.J. Topstraat in Veendam. Daar bleek een aantal kliko’s in brand te staan. De vlammen sloegen over naar een schuurtje.

De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.