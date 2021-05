Eerste onderzoek aanvaring Gerrit Krolbrug afgerond

GRONINGEN – In de vroege ochtend van zaterdag 15 mei vond een aanvaring plaats op het Van Starkenborghkanaal. De Gerrit Krolbrug raakte daarbij ernstig beschadigd, doordat een motorschip, varend onder Duitse vlag, er tegenaan voer. Alle opvarenden, en de scooterrijder die op de brug reed op het moment van de aanvaring, zijn met de schrik vrijgekomen. Door de enorme schade aan de brug is het verkeer op en over het Van Starkenborghkanaal voor lange tijd gestremd.

Diverse teams van de Dienst Infrastructuur hebben in de loop van zaterdagochtend het (technisch) onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring hervat. Zo verrichtten de collega’s van het team Verkeersspecialisten Water, samen met het droneteam, het technisch onderzoek aan het motorschip en namen de collega’s van Geografische Afdeling Noordoost het verhoor van de schipper, een 59-jarige man uit Tsjechië, voor hun rekening.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er geen technische mankementen aan het schip waren. De schipper was niet onder invloed van alcohol of drugs ten tijde van de aanvaring. Tegen de schipper is vooralsnog alleen proces-verbaal opgemaakt wegens geen goed zeemanschap. Nadere onderzoeken en verhoren komende dagen zal duidelijk moeten maken of hem nog meer ten laste zal worden gelegd.