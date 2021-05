DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Zaterdagochtend is om half vier bij een woning aan de Graf-Ulrich-Straße in Bunde een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden via een venster, die op kiepstand stond, binnen te dringen. Dit lukte echter niet doordat er een kast voor het raam stond. Er werd voor ongeveer 50 euro schade aangericht.

Tussen vrijdagavond half elf en zaterdagochtend half zes werd in dezelfde straat bij een tuinhuisje ingebroken. Er werd kleding en fietsaccessoires gestolen. De schade bedraagt 450 euro.

De politie onderzoekt of er verband is tussen de beide inbraken.

Rütenbrock

Tussen vrijdagmiddag en zaterdagochtend is bij een kantoorunit aan de Twister Straße ingebroken. Van de unit werd een raam ingeslagen, waarna de ruimtes werden doorzocht. De buit bestond onder anderen uit een onbekend geldbedrag. Het bedrag van de aangerichte schade wordt op 2.000 euro geschat.

Emmeln

Tussen 8 en 15 mei is ingebroken bij een bedrijf aan de Hünterler Straße in Emmeln/Haren. Nadat eerst de omheining was doorgeknipt werd een metalen kast opengebroken. Hieruit werd een gasfles gestolen.

Haren

Met geweld verschaften zich vrijdagnacht inbrekers toegang tot een terrein aan de “Zum Gewerbegebiet” in Haren. Nadat de toegangspoort en de deur van het kantoorgebouw waren opengebroken werden een pompwagen en een kluis van meerdere honderden kilo’s gestolen. Het is onduidelijk hoe de spullen zijn vervoerd. De aangerichte schade wordt op meerdere duizenden euro’s geschat.

Surwold

Gistermorgen is bij een ongeval op de B401 bij Surwold een 66 jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer reed rond half zeven in de richting van Dörpen. Op een recht stuk weg kwam hij door onbekende oorzaak in de berm terecht en reed met hoge snelheid tegen een boom. De man overleed op de plaats van het ongeval aan zijn verwondingen.

Twist

Gistermiddag zijn tijdens een hevige onweersbui op de A31 tussen Twist en Wesuwe meerdere ongevallen gebeurd. Dit veroorzaakte in de meeste gevallen blikschade. Een 30 jarige automobilist verloor de controle over zijn voertuig en botste tegen de vangrail. De auto kwam op de rechter rijbaan tot stilstand. Hierbij raakte een persoon gewond. Hij/zij mocht na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden gedeeltelijk afgesloten geweest.

Haren

Vannacht is bij een ongeval een 37 jarige man uit Haren levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was samen met twee mannen van 47 en 51 jaar op de fiets onderweg. Het slachtoffer zag te laat dat zijn twee vrienden om 00.20 uur bij een rotonde stopten. Hij reed met zijn fiets op hen in en raakte daarbij zo zwaar gewond dat hij met spoed naar een ziekenhuis moest worden gebracht. Hij verkeert nog in levensgevaar. De andere twee fietsers raakten lichtgewond. De politie is een onderzoek gestart. Hierbij werd onder anderen bloedonderzoek gedaan.

Meppen

Op 7 mei is op de parkeerplaats van de muziekschool aan de Kleiststraße in Meppen een geparkeerde zwarte auto aangereden. De auto raakte daarbij beschadigd. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade.