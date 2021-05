Auto en motor botsen in Stadskanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIG |AANHOUDEND

Het blijft voorlopig een beetje wisselvallig. Maar vanochtend is het meestal nog droog met af en toe zon, al kan er een enkele bui vallen. Vanmiddag zijn er een aantal buien, en dan is er ook een kleine kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 13 graden bij een zwakke tot matige wind, draaiend van zuidwest naar west tot noordwest.

Vanavond neemt de kans op buien af en later vanavond en vannacht is het droog met veel opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht rond 5 graden. Morgen krijgen we zo’n beetje hetzelfde ritme als vandaag, met ’s ochtends opklaringen en meest droog weer, maar in de middag en de vroege avond verspreid enkele regen- en onweersbuien. Het maximum ligt ook weer rond de 13 graden.

Donderdag is daarna de enige dag van de week die zo goed als droog zal zijn, met meer zon dan de komende 2 dagen. Toch zal die verbetering niet doorzetten, want vrijdag en het volgende weekend hebben we met een zuidwestenwind te maken. Die geeft meestal veel bewolking en maar af en toe zon, en van tijd tot tijd valt er op de lange termijn ook regen.