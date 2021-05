Brandweer oefent met nieuw materieel in de binnenstad van Groningen

GRONINGEN – Gisteren oefende brandweer Groningen met het nieuwe grootwatervoorzieningssysteem in de binnenstad. Met deze oefening kregen ze inzicht in hoe de grootwatervoorziening werkt in de nauwe straten in het centrum van Groningen. Het nieuwe systeem zal per 1 juni inzetbaar zijn en het oude systeem vervangen.

De oefening gaf inzicht in hoe het systeem in de praktijk zal gaan werken. Wekenlang zijn de brandweermensen getraind op het industrieterrein Westpoort. Daar hadden zij alle ruimte en konden zij het systeem (alle slangen) goed uitleggen, zonder obstakels. De oefening in de binnenstad kwam dichterbij hoe het in werkelijkheid zal zijn. Je hebt hier te maken met nauwe straten en situaties die je in de praktijk ook kunt aantreffen. Op deze manier kregen ze inzicht in mogelijke knelpunten en bereidden ze zich goed voor op situaties in de praktijk.

Bron: Brandweer Groningen