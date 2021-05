David Fousert nieuwe CEO Royal Avebe

VEENDAM – De raad van commissarissen van Royal Avebe maakt vandaag bekend David Fousert per 1 september te benoemen als nieuwe bestuursvoorzitter en CEO. Hiermee volgt hij Bert Jansen op die na 13 jaar afscheid neemt van de coöperatie. Fousert is op dit moment COO bij ForFarmers.



David Fousert heeft ruime ervaring vanuit diverse internationale leidinggevende posities in de agrifood sector bij Cargill en ForFarmers. In zijn huidige rol als chief operating officer (COO) binnen ForFarmers heeft hij de verantwoordelijkheid over enkele internationale divisies en de

groepsonderdelen marketing, nutritie, strategie en innovatie.



Hij is al langere tijd werkzaam in de agrifood sector en heeft veel ervaring opgedaan in het verbeteren van de business in de volle breedte in grote en complexe internationale omgevingen. De afgelopen jaren richtte hij zich

met name op het realiseren van duurzame groei via de implementatie van marktgerichte strategieën. Als CEO van Avebe gaat hij zijn ervaring inzetten om de strategische koers naar meer waarde voor telers, klanten en medewerkers te realiseren. Innovatie en duurzaamheid lopen als een

rode draad door de strategie.

Marijke Folkers – in ’t Hout, voorzitter van de raad van commissarissen: “We zijn ambitieus en willen groeien in waarde en tegelijkertijd onze

impact op het milieu verminderen. De passie van David Fousert voor de agrifood sector en verduurzaming, zijn enthousiasme, verbinding en resultaatgerichtheid maken hem de beste kandidaat om Avebe verder te ontwikkelen. Wij zijn verheugd dat hij per september het stokje overneemt van Bert Jansen.”



Bert Jansen neemt na 13 jaar afscheid van de coöperatie. Onder zijn leiding werd Avebe een financieel sterk bedrijf. De strategische koerswijziging zorgde ervoor dat Avebe een coöperatie is die groeit in toegevoegde waarde voor haar leden, medewerkers en klanten. “Wij zijn Bert Jansen enorm dankbaar voor zijn enorme inzet, betrokkenheid en wijze waarop hij van Avebe een innovatieve, toekomstgerichte coöperatie heeft gemaakt”, besluit Marijke Folkers.



Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding,

maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en

Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

