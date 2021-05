Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAGEN | OOK LATER VRIJ KOEL

Er is vandaag een klein lagedrukgebied boven het land. Dat geeft net als gisteren veel bewolking en het is nogal buiig. Want vaak valt er regen of motregen, en er kan af en toe ook een flinke bui vallen. Pas in de loop van de avond wordt het droger en wellicht zijn er dan enkele opklaringen. De wind waait eerst uit het zuidwesten en is zwak tot matig, later op de dag draait de wind naar het westen tot noordwesten. De maximumtemperatuur is vanmiddag zo’n 13 graden en totaal kan er vandaag 5 tot 10 mm aan regen vallen.

Morgen is het in de ochtend ook bewolkt maar dan is het overwegend droog, morgenmiddag leeft de buiigheid weer op. Maximum morgen rond 13 graden en een matige westenwind: windkracht 3 tot 4.

Woensdag is er daarop maar weinig verandering en bij enkele buien is dan ook kans op onweer. Pas donderdag is een vrijwel droge dag met meer opklaringen. Dus voorlopig is het vaak bewolkt en grijs, en het blijft ook rond het midden van de week koel met maximumtemperaturen rond 13 graden.