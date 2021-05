Inbraken dalen spectaculair, maar die in auto’s en schuurtjes nemen toe

REGIO – Omdat inbrekers de laatste maanden minder gemakkelijk konden toeslaan door de avondklok en het thuiswerken tijdens de lockdown, zijn de inbraken in de eerste maanden van dit jaar tot wel 40% gedaald. De inbrekers zoeken blijkbaar hun heil in het stelen uit auto’s die op een oprit staan en uit schuurtjes en kelderboxen.

Het Verbond van Verzekeraars meldt dat er dagelijks 200 tot 300 claims zijn van een inbraak in een auto. Volgens Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie: “Inbrekers zoeken altijd naar de zwakste schakel. Mensen hebben vaak minder zicht op hun schuurtje of oprit, ook al is men thuis. Uit het onderzoek van de stichting*) blijkt dat de waarde van spullen in schuur of kelderbox soms oploopt tot wel € 7.000; denk maar eens aan gereedschap en (elektrische) fietsen. Uit auto’s worden vaak laptops en gereedschap ontvreemd”.

*) onderzoek onder 865 huishoudens in maart 2021

Camera’s schrikken af

De afgelopen jaren zijn steeds meer woningen voorzien van goede sloten en vooral van goed deurbeslag. De inbraakcijfers zijn niet voor niets meer dan gehalveerd in de afgelopen vijf jaar. Staal: “We hebben geconstateerd dat cilindertrekken – een populaire inbraakmethode waarbij de van buiten zichtbare cilinder met geweld uit het slot wordt getrokken – door betere beveiliging steeds minder kansrijk is voor inbrekers. Zij zoeken het mede daarom ook in auto’s en schuurtjes. We juichen het daarom toe als men een (deurbel)camera plaatst, en daarmee weer een extra stap zet in het verbeteren van de veiligheid van woningen. Zo’n (deurbel)camera versterkt het gevoel van veiligheid, maar misschien nog wel belangrijker: het schrikt dieven af die het voorzien hebben op een schuurtje of auto op de oprit. Trouwens, de verwachting van alle experts is, dat, nadat onze maatschappij na corona weer helemaal open is gegaan, de inbraken weer flink zullen stijgen.”

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie

De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra­ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/ december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast werkt de stichting samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met het Verbond van Verzekeraars. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.

Ingezonden door Coen Staal, Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW