DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen 10 en 17 mei is bij een fietsenmaker aan de Vogelpohlstraße in Meppen ingebroken. De daders braken de toegangsdeur open en zochten naar waardevolle zaken. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen.

Haren

Tussen woensdag en zaterdag bezochten inbrekers een bedrijfsgebouw aan de Röchlingstraße in Haren. Nadat een raam van het kantoor was ingeslagen gingen ze er vandoor met geld uit een geldkistje. De hoogte van de schade is niet bekend.

Papenburg

Tussen 12 en 17 mei is bij een woning aan de Dietrich-von-Velen-Straße in Papenburg ingebroken. De daders kwamen binnen door het raam van een deur in te slaan. Er werd, voor zover bekend, niets gestolen.

Aschendorf

Zondagmiddag is tussen half drie en half vier ingebroken bij de Heinrich-Middendorf-Oberschule aan de Bokeler Straße in Aschendorf. De daders kwamen via een lichtkoepel het gebouw binnen. Het is niet bekend wat er precies is gestolen. De schade aan de lichtkoepel bedraagt 2.000 euro.

Aschendorf

Tussen woensdag en maandag is aan de Hüntestraße in Aschendorf een VW Crafter opengebroken. Uit de wagen werden twee kettingzagen, een flex, twee accu’s en ongeveer 100 liter diesel gestolen.

Lathen

Gistermiddag om kwart voor drie verloor tijdens een hevige regenbui de 65 jarige bestuurder van een Chevrolet Corvette de controle over zijn wagen. De sportwagen botste twee keer tegen de vangrail tussen de rijbanen en vervolgens frontaal tegen de vangrail in de berm. Het ongeval gebeurde op de A31, vlakbij de parkeerplaats Walchum. De bestuurder bleef ongedeerd. De politie vermoedt dat het ongeval te wijten is aan het niet aanpassen van de snelheid tijdens de extreme weersomstandigheden. De schade wordt op 50.000 euro geschat. De A31 is gedeeltelijk in noordelijke richting voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.