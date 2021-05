Terrassen in Midden-Groningen mogen ruimer opgesteld worden

MIDDEN-GRONINGEN – Vanaf 28 april is de lockdown in Nederland iets versoepeld. Dat betekent dat onder andere de horecaondernemers in de middaguren voor maximaal 50 klanten hun terrassen mogen openen, mits ze kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. Bij een positieve ontwikkeling kan vanaf 19 mei de openingstijden verder worden verruimd. Dan mogen ook terrassen bij sportlocaties weer worden geopend. Net als vorig jaar biedt de gemeente Midden-Groningen horecaondernemers de gelegenheid om de terrassen uit te breiden in de openbare ruimte.



Ondernemers kunnen het uitbreiden van het terras op eenvoudige wijze melden via een formulier op de gemeentelijke website: https://www.midden-groningen.nl/tijdelijke-terrassen-voor-horecaondernemers-coronatijd . De gemeente beoordeelt of er geen overlast wordt veroorzaakt met de verruiming van het terras en dat er geen belangrijke doorgangen voor hulpdiensten worden belemmerd. Als dit in orde is, krijgt de ondernemer een tijdelijke beschikking om het terras onder voorwaarden ruimer te maken. Met een tijdelijke verruiming kan er op het terras beter afstand worden gehouden en krijgt de ondernemer de mogelijkheid om meer gasten te kunnen bedienen.



Wethouder Jan Jakob Boersma: “Veiligheid en gezondheid staan voorop, het is spijtig dat het ook dit terrasseizoen weer nodig is om deze uitbreidingsmogelijkheden te geven. We hopen op deze manier toch het beste eruit te halen. We zijn allemaal toe aan een leuke tijd op het terras. We hopen daar op deze manier, net als vorig jaar, meer ruimte voor te geven.”

