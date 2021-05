Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

EMMEN, NIEUW-DORDRECHT, GRONINGEN – Twee mannen uit Emmen zijn vanmorgen aangehouden op verdenking van witwassen. In Emmen, Nieuw-Dordrecht en Groningen zijn dinsdag zoekingen gedaan. Daarbij zijn onder meer contant geld, vijf auto’s en administratie in beslag genomen.

De politie kwam de mannen (28 en 31 jaar oud) op het spoor via een interventieteam dat in Noord-Nederland met drie teams met de naam Newton actief is. Informatie kwam onder andere voort uit versleutelde berichten via encrochat. Deze teams richten zich op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning. “Witwassen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt teamleider Heidi de Voogd. “Het gaat om het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Met deze aanhoudingen en de goederen die in beslag genomen zijn, pakken we de impact op de omgeving direct aan.”

Uit onderzoek van Newton kwamen ongebruikelijke transactiemeldingen naar voren. Op basis daarvan werd onder meer een financieel onderzoek ingesteld, dat uiteindelijk leidde tot deze aanhoudingen en de zoekingen in een bedrijfspand in Nieuw-Dordrecht, drie woningen in Emmen en een bedrijfspand in Groningen.

Samenwerking met Defensie

Voor de zoeking in het bedrijfspand in Nieuw-Dordrecht en een woning in Emmen werd de hulp ingeschakeld van Defensie. Zij beschikken over gespecialiseerde zoekteams die moeilijke zoekopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. Zij maken daarbij gebruik van allerlei geavanceerde middelen om in de bodem te kunnen kijken, maar ook om door muren en objecten te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.

Onderzoek gaat door

Een doorzoeking is in een onderzoek naar witwassen vaak niet het sluitstuk, maar juist het vertrekpunt. Het onderzoek in deze zaak gaat dan ook onverminderd verder. De verdachten zijn ingesloten voor verhoor.

Melden helpt!

Misdaad mag niet lonen! Witwassers verdienen op een illegale manier geld, betalen daarover geen belasting en weten vaak extra geld te verdienen door het geld te investeren. Doet iemand in uw omgeving uitgaven die niet bij zijn of haar inkomen past? Vermoedt u dat er iets meer aan de hand is? Meld dit dan! Dat kan via 0900-8844, maar we kunnen ons ook voorstellen dat u dat liever anoniem doet. Dan kunt u contact opnemen via 0800-7000.