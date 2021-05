Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WEINIG VERANDERING | VOORAL VANMIDDAG BUIEN

Veel verandering zit er vandaag nog niet in het weer, want vanochtend is het de meeste tijd nog wel droog, maar veel zon is er niet. En vanmiddag en een stuk van de avond is het daarna onbestendig met af en toe een bui of wat regen, met kans op een enkele onweersbui. Langdurig regenen doet het niet, maar veel opklaringen zijn er ook niet. De maximumtemperatuur is zo’n 13 graden en er staat een zwakke tot matige wind, die later draait van zuidwest naar noordwest.

Vannacht en morgenochtend is het droog met een paar opklaringen, maar morgemmiddag is er weer veel bewolking en kan er soms een bui vallen. Wel wordt het 15 graden en daarmee ook vrij zacht, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Na morgen komen oceaandepressies naar Engeland en de Noordzee-zone. Dat betekent dat er een zuidwestenwind komt, en dat er af en toe regen gaat vallen. Stormen zal het niet meteen, maar af en toe krijgen we windkracht 5 of 6. En de middagtemperaturen zijn in het weekend bescheiden met maar 11 tot 13 graden.