Lees en praat mee met de online boekenclub Boekeloere

GRONINGEN – Praat je graag over boeken? Vind je het leuk om samen met anderen een boek te lezen? Word dan lid van Boekeloere, dé online boekenclub van Biblionet Groningen. Deze maand lezen we samen het boek 'De tussenzus' van Vincent Kortmann. Woensdag 26 mei gaan we om 19.30 uur in gesprek met de schrijver.

Praat je graag over boeken? Vind je het leuk om samen met andere mensen een boek te lezen? Dan is Boekeloere van de Groningse bibliotheken wat voor jou! In deze online boekenclub lezen we samen een boek en praten we erover op een speciale Facebookpagina. In de maand mei lezen we ‘De tussenzus’ van Vincent Kortmann.

Live-uitzending op 26 mei

‘De tussenzus’ is de debuutroman van Vincent Kortmann. Het is een aangrijpend verhaal over twee onthechte mensen die tot elkaar veroordeeld zijn, maar steeds verder van elkaar verwijderd raken.

Woensdag 26 mei gaat presentator Arno van der Heyden in gesprek met Vincent Kortmann over zijn boek. Kijkers kunnen via de chat meepraten en vragen stellen. De uitzending is van 19.30 tot 20.30 uur rechtstreeks te volgen via facebook.com/groningsebibliotheken.

Over ‘De tussenzus’

Hoofdpersoon Tommie Boezerman scheef zich op zijn achttiende verjaardag uit en verliet de middelbare school. Zelf is hij ook verlaten: zijn moeder is dood en zijn vader, een parlementariër, is alleen bereikbaar via zijn persoonlijk assistent. Zonder enig ouderlijk toezicht woont Tommie in een groot en comfortabel huis met zijn voormalige stiefzus Cleo. Zij is het vrijgevochten type, begaan met het milieu, bijdehand en in toenemende mate gefascineerd door wapens. Hoe gewelddadiger Cleo in haar opvattingen wordt, des te stiller wordt Tommies verzet. Wanneer hij voor zijn oude school wordt gevraagd een toneelstuk te schrijven, lijkt hij daarin zijn ziel en zaligheid te kunnen stoppen – en zijn woede. Maar dan moet het wel worden gezien.

