WILDLANDS weer geopend

EMMEN – Na ruim vijf maanden kunnen bezoekers sinds vandaag weer op avontuur in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Om stipt 10 uur kwamen de eerste gasten van 2021, onder luid applaus van de medewerkers van het park, binnen.

Directeur Erik van Engelen is blij dat het park voor het eerst dit jaar officieel de poorten heeft geopend: “Fijn dat bezoekers in het park weer kunnen genieten van onze dieren en de natuur. Veel trouwe abonnementhouders konden niet wachten om het pasgeboren olifantenstiertje Ka Yan in het park te bewonderen. Er is sowieso veel nieuws te ontdekken voor onze gasten. We hebben tijdens de sluiting ook beslist niet stilgezeten; zo zijn er op het park veel verschillende vernieuwingen te zien. Ook werd WILDLANDS door Het Land van ANWB uitgeroepen tot 3e leukste uitje van Nederland en vieren we in 2021 ons vijfjarig bestaan! ”

In WILDLANDS zijn de afgelopen maanden diverse projecten opgepakt en verbeteringen doorgevoerd. Zo is er in de woestijn een nieuwe diersoort te zien: de vicuña. Op het Poolstation in Nortica is door de Kinderraad van Advies het Nortica Aquarium geopend en verderop in dit gebied is het wasberenverblijf aangepakt. In het Kifaru Ranger Station, de savannelodge in Serenga, is informatie over stroperij en het goede doel Save the Rhino te vinden. Bezoekers kunnen via de telefoonroute door het hele park meer informatie over dieren en natuur beluisteren. Ook zijn onder andere de eilanden van de slingerapen en gibbons in Jungola opgeknapt.

Naast alle vernieuwingen bestaat het park in 2021 vijf jaar. Op 25 maart 2016 liepen de eerste bezoekers door de poorten. In verband met de coronamaatregelen is het verjaardagsfeest een half jaar uitgesteld en zullen de festiviteiten verspreid over de komende maanden uitgesmeerd worden. Meer informatie via www.5jaarwildlands.nl

In verband met de coronamaatregelen werkt WILDLANDS nog steeds met een beperkte maximumcapaciteit. Het blijft voor alle bezoekers verplicht om de dag van bezoek vooraf te reserveren via de website. Het park volgt het protocol ‘Veilig Samen Uit’ dat is opgesteld samen met de Club van Elf (Nederlandse Dag Attracties). Dit protocol biedt drie garanties omtrent de anderhalve meter afstand tussen huishoudens, goede informatievoorziening en extra hygiënemaatregelen. Helaas blijven de binnenruimtes, zoals de overdekte kas Rimbula en XL-speelparadijs Animazia, de eerste tijd nog gesloten. De restaurants op het park zijn vooralsnog ingericht als Take Away Service. Ter compensatie van deze restricties ontvangen alle betalende bezoekers, zolang de binnenruimtes gesloten moeten blijven, een WILDLANDS-tegoedbon van 5 euro. Dit tegoed kun je besteden bij alle geopende horecagelegenheden en souvenirshops.

Ingezonden