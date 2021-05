Gewonde bij kop-staart botsing Gasselte

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON | VANAF VANAVOND BUIEN

We krijgen een mooie dag met vanochtend vrij veel zon en vanmiddag neemt de bewolking dan wel toe, maar het blijft tot de avond overwegend droog. Er is vanochtend maar een zwakke zuidwestenwind, vanmiddag wordt de wind matig, windkracht 3 tot 4. Maximumtemperatuur vanmiddag ca. 15 graden.

Vanavond neemt de kans op wat regen toe. En dat is eigenlijk het begin van wisselvallig weer wat we morgen en in het weekend gaan krijgen. Zo valt er morgen geregeld wat regen of motregen en hoewel het niet continu regent, is het toch vrij nat en er komt ook een vrij krachtige zuidwestenwind bij.

Zaterdag ligt er een depressie tussen de Wadden en Noorwegen. Daardoor wordt het dan buiig met vlagen van windkracht 6 tot 7. De wind draait zaterdag bij naar het westen en met temperaturen rond 12 graden is het behoorlijk koud. Zondag is het wat droger met meer opklaringen, maar het koelere weer lijkt ook dan nog door te gaan met maximum rond 13 graden.