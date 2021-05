Jongeren worden voor het eerst in de formatiegeschiedenis gehoord door informateur Hamer

DEN HAAG, GRONINGEN – Vanmorgen ontvangt informateur Mariëtte Hamer jongerenorganisaties NJR, JKB, FNV Young & United en Jong AWVN. Hamer is de eerste informateur die de input van jongeren meeneemt naar de gesprekken met fractievoorzitters. En dat is belangrijk. ‘Het herstelbeleid en de toekomstplannen die nu gemaakt worden, gaan bepalend zijn voor de komende 20 tot 30 jaar. Dat gaat over ónze toekomst, daarom moeten jongeren betrokken worden,’ stelt Maurice (voorzitter NJR).

Boodschap aan Hamer

De jongerenorganisaties zullen met Hamer bespreken wat volgens de generatie moet worden aangepakt, namelijk: de positie van jongeren, het klimaat, een toekomstperspectief en betrokken blijven bij de formatie.

Alina Danii Bijl (voorzitter FNV Young & United) wil de positie van jongeren aankaarten bij Hamer. ‘De jonge generatie van nu staat aan de start van hun leven met een gigantische studieschuld, een onzekere arbeidsmarkt en weinig perspectief op de woningmarkt. Dat jongeren nu aansluiten bij de formatie is van groot belang omdat wij niet de luxe hebben om essentieel beleid uit te stellen.’

Werner Schouten (voorzitter JKB) vindt een ambitieuzer klimaatdoel de belangrijkste boodschap. ‘Afgelopen kabinetten hebben veel beloofd op het gebied van klimaat aan jongeren, maar te weinig geleverd. Om een schone, gezonde toekomst voor jongeren te garanderen moet het nieuwe kabinet een ambitieuzer klimaatdoel stellen voor 2030 en miljarden investeren om dit ook te halen. Duitsland heeft ook haar klimaatambitie verhoogd, dus ik hoop dat Rutte bij de formatie nu ook zegt: ‘60% uitstootreductie in 2030? Wir schaffen das!’

‘De leerling van de toekomst zijn wij allemaal,’ is de boodschap van Ingrid Nolten (Jong AWVN). ‘Een leven lang ontwikkelen moet toegankelijk zijn voor iedereen, het is de omgekeerde wereld dat vaste medewerkers de meeste bijscholingsmogelijkheden hebben, terwijl er voor flexwerkers, werklozen of jongeren in de bijstand bijna niets geregeld is. We moeten ons veel meer richten op de wereld van morgen, de overheid moet werkgevers hierbij helpen, ook door intersectorale scholing te faciliteren.’

Tot slot staat het betrokken blijven bij de formatie op de agenda. ‘Onze generatie wil geen pleisters plakken, wij willen structurele veranderingen. Jongeren denken anders, en anders denken is nu noodzakelijk. Het gaat uiteindelijk over onze toekomst, dus het zou een belangrijk signaal naar onze generatie zijn als wij bij de inhoud van de formatie ook gevraagd worden om mee te denken,’ zegt Maurice Knijnenburg (voorzitter NJR).

Jongeren over corona

Naast de voorzitters van de jongerenorganisaties zullen ook Sarah Soumete (29) en Baneen Azeez (16) bij het gesprek aanwezig zijn. Doordat de horeca zeer getroffen is door de coronacrisis, werkt Sarah sinds kort ook in een kinderopvang. Haar huis heeft ze kunnen financieren met hulp van haar schoonouders. ‘Ik probeer een verbeterd toekomstperspectief te realiseren, maar dit is hard werken en gaat niet vanzelf.’ Baneen zal haar perspectief over het vele thuiszitten, online lessen en minder sociaal contact meebrengen. ‘Door corona bleef ik langer in bed liggen, ik had geen motivatie. Ik raakte geïrriteerd en maakte vaker ruzie met mijn broers en zussen.’

