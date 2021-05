DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tussen 14.15 en 14.30 uur is in een drogisterij aan de Neuschanzer Straße in Bunde een portemonnee gestolen. Het voorwerp was van een 69 jarige vrouw. Zij had haar handtas met daarin de rood/zwarte portemonnee in een winkelwagen liggen. De dief maakte van een onbewaakt ogenblik gebruik om de portemonnee te pakken.

Weener

Gisteren is rond 13.50 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Neuen Feldstraße in Weener een 76 jarige vrouw het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De vrouw werd, toen zij haar boodschappen in de kofferbak van haar auto plaatste, benaderd door een jonge man. Hij had een briefje om zijn nek hangen waarop geschreven stond dat hij doofstom was. Hij maakte de vrouw duidelijk dat hij geld wou. In eerste instantie weigerde ze. Toen de man haar plotseling boos aansprak gaf zij hem een paar muntstukken. Later bemerkte ze dat haar portemonnee uit haar handtas verdwenen was.

De man was ongeveer 25 jaar, 1.70 m lang met een verzorgd uiterlijk en amandelvormige ogen. Hij is over de parkeerplaats in de richting van de rotonde in de B436 gevlucht.

Papenburg

Tussen 13 en 14 mei zijn aan de Friederikenstraße en de Auf der Deverweide in Papenburg vernielingen gepleegd. Zo werden van een sieradenwinkel, het raam van een kantoor en een raam en een muur van een dokterspraktijk besmeurd. De totale schade wordt op 1.400 euro geschat.

Meppen

Gistermiddag is tussen half drie en half vier op de Esterfelder Stiege in Meppen een bestelbus aangereden. De wagen stond voor een woning met huisnummer 77 geparkeerd. De auto raakte beschadigd; de veroorzaker is doorgereden.

Meppen

Gistermiddag is op de verbindingsweg tussen de parkeerplaats van de BBS en fiets/voetgangersbrug Schullendamm in Meppen een fietsster door een motorrijder aangereden. De fietsster kwam daarbij ten val. De persoon op de motor is doorgereden.

Haren

In een stuk bos aan de Wierscher Straße, ongeveer een kilometer ten noorden van het voormalige paintballcentrum, zijn dode schapen en koeien gedumpt. Het is niet bekend hoe lang de kadavers er al lagen. De politie zoekt getuigen.

Meppen

Tussen 12 en 19 mei is aan de Schützenhof in Meppen bij een boot ingebroken. De dieven beschadigden een raam en stalen een zaklamp en een bootshaak. De schade bedraagt 200 euro.