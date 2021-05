Mensen geboren in 1966 uitgenodigd voor coronavaccinatie

NEDERLAND – Mensen geboren in 1966 kunnen vanaf vanavond online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Zij krijgen vrijdag 21 mei de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie op de mat, vanaf dat moment kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. Het gaat om ruim 250.000 mensen.

Mensen kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat zij werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kan de dubbele uitnodiging als niet verzonden beschouwen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst heeft inmiddels 132 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

Bron: RIVM