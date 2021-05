Noorderlink sluit Expeditie van betekenis af met pluriforme productie

EMMEN – Op 3 juni as. zendt netwerkorganisatie Noorderlink rechtstreeks vanuit het ATLAS Theater in Emmen, de finale uit van de Expeditie van betekenis.

Voor deze productie brengt Noorderlink professionele makers en 15 mensen met totaal verschillende achtergronden met elkaar in verbinding. Samen blikken ze terug op 8 maanden Expeditie van betekenis en gaan ze op onderzoek uit: wat betekent betekenis voor ons? En wat is nodig voor een zinvol bestaan?

Op 1 oktober 2020 begon Noorderlink met een Expeditie: een zoektocht naar betekenis en zingeving in een roerig tijdsgewricht. Acht maanden en 18 online events later komt deze Expeditie ten einde met een gedenkwaardige finale: een montagevoorstelling met film, live muziek en community-theater.

Een spannende laatste etappe, want twee weken voor de finale begonnen de deelnemers blanco en zonder elkaar te kennen aan dit avontuur. Is je plek in de samenleving bepalend voor hoe je denkt over ‘betekenis’? Denk je anders over zingeving als je een bijstandsuitkering hebt in plaats van een baan bij een Noorderlinkorganisatie? Hoe verschillend zijn we eigenlijk?

Noorderlink realiseert deze finale in samenwerking met theaterschool en productiehuis Loods13 uit Emmen en eventorganisatie Blend uit Groningen. Samen mixen ze de opbrengsten van 8 maanden Expeditie (met o.a Jan Terlouw, Dirk de Wachter, Kees Klomp, Fokke Obbema, Sander de Hosson, Heidi Jansen en Agnes Schilder) met persoonlijke verhalen en muziek tot een pluriforme productie. Met medewerking van Arno van der Heyden, de Blenders en de Friese zangeres Nynke Laverman. Een inspiratiebom die je doet verstillen, of juist in beweging zet. Vol impact en met veel liefde gemaakt.

Meer informatie en gratis aanmelden voor de livestream: noorderlinkdagen.nl .

Ingezonden