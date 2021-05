Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Blijham

BLIJHAM – Gisteren organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Blijham. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Mei wandeling van uit Blijham woensdag 19-05-2021.

Gisteren met de wandelgroep Wandelen Werkt een prachtige wandeling gemaakt.

De 3 wandelcoaches Els Eckhardt , Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman hadden een route gezet omgeving Blijham. Met afstanden 7,9 en 12 km. Vele wandelaars die in de buurt Westerwolde wonen hadden niet gedacht dat Blijham zo groen is. Route ging door enkele parkjes richting de Kerk. Hier staat een gedenkteken waar op 21 september 1941 de spits van de kerk door brand is verwoest. De route ging verder over vele paadjes. Al verder wandelend buiten het dorp door het gehuchtje Morige.

Morige met z’n kleine huisjes die aan vroeger doen denken. Via de Louwdijk richting Wedderveer. Aldaar gewandeld door enige bospanelen. Enkele wandelaars wisten zich van vroeger te herinneren,de vele zandverstuivingen aldaar. Helaas konden we zien aan de grond, dat de zanderverstuivingen overwoekerd zijn door de vele bebossing. En zo verder door Wedder bergen langs de molen. Vanuit hier langs het natuurgebied “de Gaast”. “de Gaast” is een prachtig natuurgebied met veel vogels en wild. Als wandelaars dus niet door het natuurgebied om e.e.a. te verstoren. Na “de Gaast” gaat de route verder door het gehuchtje Lutjeloo met een prachtig bos (Blijhamster bos)weer naar Blijham. Een mooi ochtend en een omgeving om te wandelen die echt de moeite waard is.

Voor de foto’s/album klik op deze link

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen/Greetje Dümmer.

Wandelcoaches: Els Eckhardt/Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman