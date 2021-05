Wethouders Goziena Brongers en Bart Huizing tekenen convenant met GlasDraad

BELLINGWOLDE – Inwoners en ondernemers in alle kleine kernen genieten binnenkort mogelijk van razendsnel internet. Vanmorgen ondertekenden wethouders Goziena Brongers van gemeente Stadskanaal en Bart Huizing van gemeente Westerwolde in Bellingwolde het convenant met GlasDraad, waarmee de komst van glasvezel in de gemeenten mogelijk wordt gemaakt.



Informatie voor bewoners

April jongstleden is GlasDraad Groningen gestart met de vraagbundeling in de gemeenten. Bewoners hebben informatie ontvangen via de post en de Glasvezelkrant ontvangen met daarin alle nodige informatie over glasvezel, de planning en het aanbod. Er zijn online informatieavonden georganiseerd en de winkels in Bellingwolde en Vlagtwedde worden goed bezocht. En zo kleurt de regio langzaam oranje door alle bewoners die zich al hebben ingeschreven en een oranje vlag in de tuin hebben geplant.

Mooie kans

Met glasvezel bent u klaar voor de toekomst! Glasvezel zorgt voor haarscherp en razendsnel internet, ongeacht met hoeveel mensen je tegelijk online bent. En in een tijd van thuis werken, thuisscholing en het streamen van films, is dat geen overbodige luxe. Daarnaast geeft het u ook de keuzevrijheid om jaarlijks te kiezen voor de provider die het beste bij uw wensen past. Hierdoor kunt u flink besparen.

Als op 21 juni 2021 minstens 50% van de huishoudens zich heeft aangemeld voor glasvezel, gaat de schop in de grond en wordt de aanleg gepland. Halen we de 50% niet, dan gaat de aanleg niet door en zullen we waarschijnlijk nog een paar jaar moeten wachten op glasvezel. Dit is dus hét moment om mee te doen.

Inschrijven voor glasvezel

Inschrijven voor een glasvezelaansluiting is mogelijk tot 21 juni 2021. Geïnteresseerde bewoners kunnen dit doen via de website glasdraadgroningen.nl of in één van onze winkels in Bellingwolde of Vlagtwedde.

Over GlasDraad

De campagne is een initiatief van GlasDraad. GlasDraad is opgericht met de ambitie om bewoners en ondernemers in het buitengebied en kleine kernen toegang te geven tot het supersnelle, betrouwbare én betaalbare glasvezelnetwerk. In de kleine kernen van Westerwolde en Stadskanaal gaat het in totaal om ruim 7.400 huishoudens en bedrijven.

Ingezonden

Foto’s: Jan Glazenburg