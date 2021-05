Aanhanger in brand Stadskanaal

STADSKANAAL – Gistermiddag is aan de Leerlooier in Stadskanaal een aanhanger in brand geraakt.

Gistermiddag is de brandweer van Stadskanaal rond half vier uitgerukt voor een brand in een aanhanger. Deze stond aan de Leerlooier in Stadskanaal.

De brand in de aanhanger, die achter een takkenhakselaar wordt gekoppeld, was snel onder controle.

Foto’s Sven Hoogland