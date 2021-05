Beginnende bestuurder rijdt 110 km/u te snel

OLDAMT – Woensdag is de auto en het rijbewijs van een beginnende bestuurder in beslag genomen, nadat hij 110 km/u te snel reed.

Woensdag besloten agenten van het Team Verkeer Noord Nederland in de gemeente Oldambt een auto te volgen, omdat deze opviel door het geluid dat hij produceerde. Tijdens de rit werden meerdere gemiddelde snelheidsmetingen gedaan. Dit resulteerde in de volgende metingen; 89 km/u waar 60 km/u is toegestaan, 81 km/u waar 50 km/u is toegestaan, 49 km/u waar 30 km/u is toegestaan.

Tevens werd bij een filmende omstander extra gas gegeven, waarbij onnodig geluid werd veroorzaakt. Op een weg buiten de bebouwde kom met een snelheidsbeperking van 60 km/u, werd uiteindelijk het gas stevig ingetrapt. Dit resulteerde in een gemiddelde snelheid van 176 km/u, na correctie 170 km/u. De pieksnelheid betrof echter 209 km/u. Resultaat 110 km/u overschrijding, oftewel een overschrijding van maar liefst 183% .

In overleg is het voertuig door de politie in beslag genomen. De zaak zal worden voorgelegd aan de verkeersofficier. Het rijbewijs van de beginnend bestuurder, afkomstig uit de gemeente Eemsdelta, is ingevorderd en de bestuurder zal worden aangemeld voor de cursus EMG ( Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer).

Bron: FB Team Verkeer Noord Nederland