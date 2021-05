Bijzondere veiling om levensreddende behandeling 4-jarige Faelin uit Groningen te bekostigen

GRONINGEN – Om een levensreddende behandeling van de doodzieke vierjarige Faelin uit Groningen te bekostigen worden 175 lp’s uit een privécollectie en unieke muzikale items van topsellers Catawiki geveild.

Unieke elpees van Elvis, Prince en Bruce Springsteen, een op de body gesigneerde gitaar van Alice Cooper, de RIAA-award van Melissa Etheridge, litho’s van The Rolling Stones uit een beperkte oplage, speciale picture disk singles en nog veel meer waardevolle muzikale items*: van 22 tot en met 31 mei zijn ze onderdeel van een bijzondere veiling op Catawiki. In die periode kun je bieden op bijna 40 sets van in totaal 175 lp’s uit een privécollectie en op 9 unieke items die belangeloos zijn gedoneerd door topsellers van online veilingplatform Catawiki. De volledige opbrengst is bestemd voor een levensreddende behandeling die de bijna 4-jarige Faelin uit Groningen nodig heeft en alleen in Amerika kan krijgen.

Onleefbare situatie

Faelin lijdt aan een levensbedreigende genmutatie, die zo uniek is dat artsen in Nederland haar niet kunnen helpen. De mutatie zorgt voor een storing in haar systeem waardoor ze een levensbedreigende vorm van epilepsie heeft. Er bestaat een reële kans dat ze overlijdt door een aanval. Doordat allerlei verschillende factoren zo’n aanval kunnen uitlokken, leeft ze nu samen met haar ouders en zusje volledig in isolatie, een onleefbare situatie. Haar ouders hebben Faelins leven al meer dan veertig keer moeten redden.

Er is hoop!

In Amerika hebben wetenschappers een medicijn ontwikkeld dat ervoor zorgt dat gezonde genen de functie van het kapotte gen vervangen. Er is een trial gestart waarbij kinderen met hetzelfde ziektebeeld worden behandeld. Faelin is geselecteerd om mee te doen. Na de behandeling kan ze alles wat ze nu niet kan.

Platencollectie van opa

Faelins opa heeft in zijn leven een enorme elpeecollectie verzameld. Hij was een groot muziekliefhebber. Faelin was zijn oogappeltje. Ze luisterden soms samen naar muziek. Boney M – Margarita (Felicidad) was dan favoriet: want dat klonk als Faelin is dat. Hij overleed in 2019. Uit zijn collectie is een mooie selectie gemaakt voor deze veiling. Karin, Faelins moeder: ‘Dit hele proces was emotioneel en fysiek zwaar, naast de 24/7 zorg. Herinneringen aan mijn vader kwamen naar boven. Maar hij had niets liever gewild dan dat Faelin een mooie toekomst krijgt. Daar doen we dit voor. Hij zou onwijs trots zijn!’

* Topstukken uit de veiling en bijzondere verhalen

De 37 sets waar je op kunt bieden, zitten vol bijzondere items. Zo is er een white album van The Beatles uit een beperkte oplage, met een ingestanst nummer. Er is een plaat van The Rolling Stones bij met een 3d psychedelische cover. En het album van Slade heeft om een nog niet opgehelderde reden een opvallend hoge waarde.

Verder is er een speciale set met items van Prince. Prince leed als kind aan epileptische aanvallen. Hij was daar niet altijd open over. In het nummer The Sacrifice of Victor zingt hij ‘epileptic ‘till the age of seven’. Het gerucht gaat dat hij later alleen absences had. ‘I stare at every object in my house a lot’, zei hij ooit in een interview. Zijn moeder vertelde dat Prince als kind een keer zei ‘I’m not going to be sick anymore. Why? Because an angel told me so’.

De epilepsiecommunity en fans claimen dat hij zich de kleur paars toe-eigende, omdat dit ook de kleur van de epilepsie is.

Dit is de link naar de veiling: www.catawiki.nl/a/483527 (vanaf 22 mei bereikbaar).

Crowdfundingactie / stichting Faelin

Deze veiling is onderdeel van een bredere crowdfundingactie van stichting Faelin. Doel van de actie is € 100.000 in te zamelen. Dat bedrag is nodig voor de eerste behandeling, reis- en verblijfskosten. Iedereen die wil bijdragen, maar niet mee wil doen aan de veiling, kan doneren via www.geef.nl/nl/actie/faelins-reis/donateurs. Ieder bedrag is meer dan welkom. Inmiddels is er € 41.000 opgehaald. Het gezin hoopt dat Faelin eind 2021 in San Francisco kan starten met de behandeling.

Voor meer informatie over Faelin klik HIER.

