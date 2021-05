Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 mei, 08.30 uur. Door Jules Geirnaerdt

EEN BUI EN WAT ZON | MORGEN DE MEESTE BUIEN

We krijgen een paar wisselvallige dagen op het bord, al zal het met de buien en de wind vandaag nog wel meevallen. Er kan vooral vanochtend wel een lokale bui vallen, maar vanmiddag en vanavond is het vrijwel overal droog. Pas komende nacht komt een front meer regen brengen. Regelmatig is er vandaag wat zon en met een maximum van 14 graden is het niets zo koud. Wel neemt de zuidwestenwind toe: dat wordt windkracht 5, en vanavond windkracht 6 met vlagen van windkracht 7.

Morgen zal veel regenachtiger zijn, want morgenochtend is er nog een regenfront en morgenmiddag zijn er enkele flinke buien, met kans op onweer. Maximum morgen ook maar rond 12 graden.

Zondag is opnieuw droger met meer opklaringen en vooral ’s ochtends een bui, maar volgende week blijft het wisselvallig en zeker ook te koud voor de tijd van het jaar.